Нижний Новгород, , 11:17 — REGNUM Противопаводковые мероприятия, а также комплекс необходимых мер по профилактике и предотвращению природных пожаров в ПФО обсудили 16 марта на совещании межведомственной комиссии по вопросам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности. Мероприятие прошло в режиме видеоконференцсвязи под руководством заместителя полномочного представителя президента РФ в ПФО, председателя межведомственной комиссии Игоря Паньшина, сообщает пресс-служба полпредства.

Паводок Анна Кумицкая © ИА REGNUM

Открывая совещание, Игорь Паньшин обратил внимание, что «большое количество выпавшего снега этой зимой может привести к сложному прохождению паводкового периода». По мнению заместителя полпреда, важен вопрос подготовки функциональных подсистем РСЧС к пропуску весеннего половодья на территории ПФО.

«Пока предварительные прогнозы достаточно спокойные, однако необходимо готовиться к реагированию на угрозы подтопления жилых домов, социально значимых и потенциально опасных объектов экономики в регионах округа», — сказал он.

Актуальными остаются вопросы пожарной безопасности в лесах, в том числе в природных заповедниках и национальных парках, подготовки населенных пунктов к весенне-летнему пожароопасному периоду. Игорь Паньшин подчеркнул, что в этой связи в регионах округа проводится значительный комплекс организационных и практических мероприятий по профилактике и ликвидации природных возгораний.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на федеральных автодорогах в Нижегородской области в круглосуточном режиме контролируются участки, которые попадают в зону возможного подтопления во время паводка.

Читайте также: Федеральные трассы в Нижегородской области готовят к паводку