Ростов-на-Дону, , 11:16 — REGNUM Границу России за сутки пересекли ещё более 11 тыс. эвакуированных из Донбасса и с Украины граждан. Об этом сообщает пограничное управление ФСБ России по Ростовской области 17 марта.

Граница Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«За истекшие сутки на въезд Россию через пункты пропуска, расположенные Ростовской области, границу пересекло свыше 11 000 граждан», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области с 19 февраля действует режим ЧС. В пунктах временного размещения приют нашли около 6 тыс. беженцев из Донбасса. Донские власти заявили, что готовы разместить у себя мирных граждан, эвакуированных с Украины.

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