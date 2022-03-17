Новосибирск, 17 марта, 2022, 11:17 — ИА Регнум. В Новосибирской области подготовили проект регионального закона, согласно которому устанавливается дополнительная мера поддержки на компенсацию расходов по газификации домов. Об этом сообщили в правительстве региона.

Nso.ru Газификация

«В целях поддержки льготных категорий граждан в части компенсации затрат на выполнение мероприятий по технологическому присоединению внутри границ земельного участка подготовлен проект закона Новосибирской области, который устанавливает дополнительную меру поддержки в виде компенсации расходов, связанных с газификацией домов», — уточнили областной администрации.

По официальным данным, к середине марта 2022 года новосибирцами подано 13 352 заявок на социальную догазификацию. Подключено 1292 дома.