Лос-Анджелес, США, 17 марта 2022, 11:49 — REGNUM Из социальной сети Instagram (сайт, запрещённый на территории РФ) пропала страница американской певицы Бритни Спирс. Первым об этом сообщил TMZ 17 марта.
По данным СМИ, модераторы соцсети не удаляли профиль Спирс, соответственно, это решение было принято самой певицей. При этом артистка не удалила свои аккаунты в других соцсетях. Причина такого решения Спирс неизвестна — она пока не давала комментариев по этому поводу.
Ранее Бритни Спирс рассказала о первом дне своего опекунства. «Первый день, когда мой отец стал опекуном, я никогда не забуду! Он сказал: «Я Бритни Спирс, и с этого момента я решаю всё». И с того дня я почувствовала, что у меня отняли огромную часть моей женственности… Тогда я стала другой», — поделилась певица.
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