Лос-Анджелес, США, 17 марта, 2022, 11:49 — ИА Регнум. Из социальной сети Instagram (сайт, запрещённый на территории РФ) пропала страница американской певицы Бритни Спирс. Первым об этом сообщил TMZ 17 марта.

Скриншот с YouTube Бритни Спирс

По данным СМИ, модераторы соцсети не удаляли профиль Спирс, соответственно, это решение было принято самой певицей. При этом артистка не удалила свои аккаунты в других соцсетях. Причина такого решения Спирс неизвестна — она пока не давала комментариев по этому поводу.

Ранее Бритни Спирс рассказала о первом дне своего опекунства. «Первый день, когда мой отец стал опекуном, я никогда не забуду! Он сказал: «Я Бритни Спирс, и с этого момента я решаю всё». И с того дня я почувствовала, что у меня отняли огромную часть моей женственности… Тогда я стала другой», — поделилась певица.