Москва, , 11:53 — REGNUM Российский рэп-исполнитель Эльдар Джарахов выпустил новую студийную пластинку под названием «‎Лёгкий способ бросить любить». Премьера проекта состоялась на всех музыкальных платформах 17 марта.

Эльдар Джарахов Скриншот YouTube

Опубликованный релиз состоит из 20 различных композиций, некоторые из которых являются совместными работами со Стасом Костюшкиным, Blago White (Владислав Померанцев), Loc-Dog (Александр Жвакин) и другими популярными артистами. Примечательно, что 16 марта 2022 года альбом был по ошибке загружен в официальное сообщество Джарахова во «‎ВКонтакте"‎, из-за чего многие слушатели ознакомились с пластинкой ещё до её появления на стримингах.

Ранее Эльдар Джарахов перенёс дату выхода альбома ‎"‎Лёгкий способ бросить любить"‎. Изначально второй полноформатный проект музыканта должен был увидеть свет 25 февраля 2022 года.

