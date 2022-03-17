Ходейда, Йемен, 17 марта, 2022, 11:18 — ИА Регнум. Как минимум шестеро человек стали жертвами взрыва на пути следования пассажирского автобуса в западном Йемене. Об этом 17 марта сообщает Khabar Agency.

Ibrahem Qasim Йемен

По данным журналистов, инцидент произошёл на перекрёстке дорог Аль-Гхараси в провинции Ходейда. Все погибшие были членами одной семьи. Также в результате взрыва получили повреждения несколько гражданских автомобилей, находившихся неподалёку.

По предварительной версии, взрывное устройство было установлено местными повстанцами и предназначалась для военной техники йеменской правительственной армии.