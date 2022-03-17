Донецк, 17 марта, 2022, 11:11 — ИА Регнум. Более 7 тыс. абонентов Донецкой Народной Республики остаются без электричества в результате обстрела украинских войск. Об этом 17 марта сообщили в министерстве угля и энергетики ДНР.

Дарья Антонова ИА REGNUM Электричество

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В результате обстрелов оказались обесточены 88 трансформаторных подстанций, пять котельных. Нет электричества у 7357 абонентов. В министерстве пояснили, что ремонтные работы начнутся сразу после того, как позволит обстановка.

Как сообщало ИА REGNUM, мирный житель получил ранение в результате обстрелов Донецка.