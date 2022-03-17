Волгоград, 17 марта, 2022, 11:12 — ИА Регнум. Бывший военнослужащий по контракту одной из воинских частей Новосибирска признан виновным в незаконном приобретении и хранении наркотических средств — мужчину задержали после закладки тайника в Волжском Волгоградской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 17 марта в объединённой пресс-службе судов региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

В мае 2021 года мужчина получил от неизвестного лица в мессенджере информацию о тайнике с синтетическим наркотиком. Военнослужащий за вознаграждение согласился забрать «товар» от одного из магазинов в Волжском и доставить его в другую точку. В двух свёртках, которые рядовой перепрятал в дачном товариществе, находилось более 4,7 граммов запрещённого вещества. Наркотики изъяли оперативники.

В судебном заседании мужчина полностью признал вину. Новосибирский гарнизонный военный суд в октябре 2021 года приговорил его к четырём годам в исправительной колонии общего режима.

Приговором Волгоградского гарнизонного военного суда от 16 марта 2022 года по совокупности преступлений и с учётом решения Новосибирского суда бывшему контрактнику назначено пять лет лишения свободы.