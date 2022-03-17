Вашингтон, , 11:08 — REGNUM Высшее командование США сообщило Конгрессу, что полный вывод американских войск из Афганистана и Сомали в 2021 году затруднил противодействие террористическим группам, стремящимся атаковать Соединённые Штаты и их союзников.

Террористы Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По сообщению Associated Press, они заявили, что и Россия, и Китай стремятся укрепить свое влияние на Ближнем Востоке и в Африке, и что Москва теперь представляет «серьёзную угрозу».

Генерал Стивен Таунсенд, главнокомандующий войсками США в Африке, заявил, что развертывание американских войск в Сомали не является эффективным курсом и подвергнет американские войска большему риску.

Бывший президент США Дональд Трамп в качестве одного из своих последних шагов на посту главы государства приказал полностью вывести около 700 американских военнослужащих из Сомали.

Соединённые Штаты не совершали никаких атак на ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане с момента вывода американских войск в августе прошлого года, заявил генерал Фрэнк Маккензи, глава Центрального командования США. Он добавил, что численность ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) выросла после ухода США, и есть опасения по поводу дальнейшего развития террористической группировки. Маккензи сказал, что группа провела крупные атаки в Афганистане и всё ещё жаждет атаковать Соединённые Штаты и их союзников.

Маккензи добавил, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пытаются противостоять ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Но «Талибану» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) труднее контролировать «Аль-Каиду» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане, поскольку эти две группировки имеют давние связи.

По словам американского генерала, без постоянного давления на террористов у боевиков будет больше времени и пространства для подготовки к нападениям.

«Постоянное военное давление препятствует росту, обучению и сговору групп», — сказал он.

Хотя Маккензи подчеркнул, что его главным приоритетом на Ближнем Востоке является противодействие действиям Ирана, и он, и Таунсенд заявили, что Россия и Китай продолжают стремиться к расширению своего экономического и военного влияния в регионе и Африке. Они заявили, что с выводом войск США обе страны попытаются воспользоваться предоставившимися возможностями.