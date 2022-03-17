Кемерово, 17 марта, 2022, 11:09 — ИА Регнум. Члены совета общественной палаты Кемеровской области выразили поддержку действиям президента России Владимира Путина и российских вооруженных сил. Об этом сообщил телеграм-канал «Цивилёв. Live».

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

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«Единым фронтом Кузбасс выступает с поддержкой президента России, — прокомментировал губернатор региона Сергей Цивилёв. — Важно, что своё отношение к происходящим событиям по спасению мирных жителей и против проявления нацизма открыто выражают и люди старшего поколения, и молодёжь. Тем самым жители региона проявляют истинный патриотизм и любовь к Отечеству».

Текст обращения будет опубликован на официальном сайте кузбасской Общественной палаты.