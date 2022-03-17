Донецк, 17 марта, 2022, 11:06 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины обстреляли Петровский район Донецка. Об этом 17 марта сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Войска

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В результате обстрела получил ранение мужчина, проживающий на улице Радищева. В штабе призвали жителей республики не выходить из дома без надобности и не покидать убежище во время обстрела.

Как сообщало ИА REGNUM, 95% территории ДНР уже освобождено от украинских войск.