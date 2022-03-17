Хайкоу, Китай, , 11:06 — REGNUM Островная провинция Хайнань на юге Китая планирует установить 20 000 новых зарядных колонок в 2022 году в рамках усилий по дальнейшему продвижению экологически чистых энергетических транспортных средств, сообщает 17 марта агентство Синьхуа.

Электромобиль Дарья Антонова © ИА REGNUM

К концу этого года все города, округа и поселки Хайнаня должны быть оборудованы зарядными колонками, и по крайней мере в 30% населенных пунктов городов и округов должна быть зарядная станция с пятью колонками, согласно плану, опубликованному комиссией по развитию и реформам провинции Хайнань.

Провинция ускорит темпы строительства инфраструктуры для электромобилей, установив больше зарядных станций в сельской местности, жилых комплексах и центрах обслуживания автомобильных дорог, говорится в плане. Хайнань пообещал постепенно прекратить продажи традиционных автомобилей, работающих на нефтепродуктах, по всей провинции к 2030 году.