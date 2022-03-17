Барнаул, , 20:57 — REGNUM Алтайский край стал одним из первых регионов где благодаря нацпроекту «Экология» леса сажают больше, чем рубят.

Алтайский лес Светлана Шаповалова

«В сравнении с предыдущим текущий сезон был щедрым на урожай сосновых шишек. Это подтверждают лесоводы из разных уголков региона. Показатели нацпроекта «Экология» по сбору лесосеменного сырья 2021 года выполнены на 100%», — отметил 17 марта начальник отдела лесовосстановления и защитного лесоразведения министерства природных ресурсов и экологии региона Игорь Дергачев.

По его словам, сезон заготовки сосновых шишек в лесах Алтайского края близится к завершению. Лесные предприятия края собрали 267 тонн лесосеменного сырья. В том числе, краевые автономные учреждения «Боровлянский лесхоз» и «Алтайлес» получили 84,8 и 94 тонны соответственно, арендаторы лесных участков — 88,2 тонны сырья.

На переработке в Алтайском лесном селекционно-семеноводческом центре находится 189 тонн сырья, в Каменском ЛДК — 73 тонны. Из переработанных на предприятиях 198 тонн шишек получено 2042 килограмма семян сосны обыкновенной.

Из семеноводческого центра партии заготовленных лесных семян направят в филиал федерального бюджетного учреждения «Рослесозащита» — Центр защиты леса Алтайского края для определения класса качества семян и посевных характеристик.

Параллельно с переработкой шишек в Алтайском лесном селекционно-семеноводческом центре готовятся к посеву хвойных растений: моют кассеты, ремонтируют поддоны, проверяют оборудование в теплицах.

Осенью 2021 года опыт лесовосстановительных мероприятий в Алтайском крае по нацпроекту «Экология» получил высокую оценку Рослесхоза. По словам начальника управления воспроизводства и защиты лесов Федерального агентства лесного хозяйства Александра Кузенко, регион достаточно продвинулся в части и выращивания посадочного материала, и развития питомнического хозяйства.

«Здесь единственный в Сибири лесосеменной центр, который выращивает сеянцы с закрытой корневой системой. Напомню, что цель нацпроекта «Экология» и федерального проекта «Сохранение лесов» — достижение баланса выбытия-воспроизводства лесов по всей территории Российской Федерации: сколько выбывает лесов по разным причинам, столько мы должны восстановить. В части выполнения этой задачи Алтайский край с самого начала идет с перевыполнением: в 2020 году показали результат 107%, в 2021-м тоже намечается рост», — отметил Александр Кузенко.

Лесопосадочным материалом регион обеспечивает себя полностью. Основной объем посадки леса в Алтайском крае выполняют краевые автономные учреждения «Алтайлес» и «Боровлянский лесхоз» с привлечением средств из собственных внебюджетных источников.

«Высокий уровень лесовосстановительных работ в Алтайском крае выражается не только в количественных, но и в качественных показателях. Приживаемость составляет 70−80%. За несколько десятилетий непрерывного восстановления лесов на гарях после крупных пожаров конца 90-х — начала 2000 годов лесоводы в совершенстве отработали методики воспроизводства лесов», — подчеркнул заместитель председателя правительства Алтайского края Александр Лукьянов.

Как сообщало ИА REGNUM, нацпроект «Экология» помогает восстанавливать леса и развивать альтернативную энергетику и зелёную промышленность. Одна из его целей — высаживать в регионе столько же леса, сколько вырубается или погибает от пожаров и вредителей. Такого результата все регионы должны достичь к 2024 году.