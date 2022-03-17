Пекин, 17 марта, 2022, 11:03 — ИА Регнум. Археологи обнаружили более 12 000 изделий из керамики эпохи палеолита в провинции Шэньси на северо-западе Китая, сообщили местные власти, передает агентство Синьхуа.

Археология

По данным Академии археологии Шэньси, находки были получены в результате археологического проекта, который начался в марте 2021 года на месте раскопок реликвий Еюань в уезде Лонань с площадью раскопок 500 квадратных метров. Найденные предметы включают каменные скребки, острые инструменты, рубящие инструменты и ручные топоры, и это лишь некоторые из них.

По предварительным оценкам, древние люди существовали в этом районе по меньшей мере 600 000 лет назад, а человеческая деятельность начала процветать около 250 000 лет назад и продолжалась примерно до 70 000 лет назад, сказал исследователь академии Чжан Гайкэ.

Раскопки имеют важное значение для изучения развития палеолитической культуры в регионе гор Циньлиншань и культурных обменов между людьми в разных регионах в период палеолита, сказал Чжан.