Москва, 17 марта, 2022, 11:03 — ИА Регнум. Министерство обороны России представит новые документы о вывозе с территории Украины большого количества человеческих биоматериалов в Великобританию и другие страны ЕС, заявил 17 марта на брифинге официальный представитель российского оборонного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

Минобороны.рф Игорь Конашенков

«Будут представлены новые документы о вывозе с территории Украины большого количества биоматериалов человека в Великобританию и другие европейские страны», — сказал он на брифинге.

Генерал-майор добавил, что в ближайшее время Минобороны опубликует новый пакет полученных от украинских сотрудников биолабораторий документов и представит результаты их экспертизы.