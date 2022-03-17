Джакарта, 17 марта, 2022, 11:03 — ИА Регнум. Национальное агентство по борьбе со стихийными бедствиями в Индонезии объявило, что наводнения и оползни обрушились на десятки деревень в провинции Центральная Ява, сообщает CNN Indonesia.

Presidenri.go.id Джоко Видодо в пострадавшем от наводнения районе

Свои дома были вынуждены покинуть 6085 жителей Индонезии.

Наводнение произошло после того, как на провинцию обрушились проливные дожди, вызвав разлив пяти крупных рек.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо присутствовал при запуске первого электромобиля, собранного в стране для обслуживания индонезийского рынка и экспорта.