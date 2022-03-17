Пенза, 17 марта, 2022, 11:45 — ИА Регнум. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко назвал очень важным подписанный президентом РФ Владимиром Путиным указ «О мерах по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения в Российской Федерации». Документ позволит расширить полномочия регионов по принятию решений для обеспечения социально-экономической стабильности, сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.

Иван Шилов, ИА REGNUM Олег Мельниченко

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«Это позволит гарантировать продовольственную безопасность субъектов федерации, сохранить доступность товаров и социальных услуг для наших граждан», — заверил Мельниченко.

Комментируя поручения президента, губернатор Пензенской области подчеркнул, что поддерживает позицию главы государства в вопросах адаптации отечественной экономики к реалиям санкционного давления на Россию.

«Президент озвучил новые меры государственной поддержки. Максимальная предпринимательская свобода и развитие частной инициативы — это ключевой тезис для российского производителя. Такой подход способен обеспечить качественный скачок. Главное, чтобы люди услышали, поверили и захотели вложить свою энергию в развитие», — отметил глава Пензенской области.

По словам Мельниченко, пензенским производственникам, бизнесу перекрыли поставки комплектующих. Им срочно приходится искать альтернативные аналоги и быстро перестраиваться. Но возникшие проблемы из разряда решаемых, уверен губернатор.

ИА REGNUM напоминает, в Пензенской области до 1 апреля принимает заявки на возмещение части затрат за приобретенное оборудование в целях модернизации производства. Субсидии предоставляются пензенским предприятиям, легкой, текстильной, стекольной и мебельной промышленности. Им намерены возместить часть затрат, связанных с приобретением оборудования, в размере до 50%, но не более 2 млн. рублей.

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