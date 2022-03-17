Сент-Пол, США, 17 марта, 2022, 11:02 — ИА Регнум. Российский нападающий «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов признан первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом 17 марта сообщает пресс-служба лиги.

Алексей Колчин ИА REGNUM Кирилл Капризов

Капризов оформил дубль в матче с «Бостон Брюинз» (4:2). На счету форварда 32 шайбы и 43 результативные передачи в 58 матчах текущего сезона.

Второй звездой признан форвард «Коламбус Блю Джекетс» Джек Рослович, который в матче с «Оттава Сенаторз» (4:1) отметился двумя голами.

Третьей звездой дня стал нападающий «Тампы» Стивен Стэмкос, который отдал три результативные передачами в матче с «Сиэтл Кракен» (4:1).