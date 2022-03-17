Сургут, Югра, , 11:02 — REGNUM В Сургуте (ХМАО) собственники квартир 11 аварийных домов переедут в новое жильё в апреле. Об этом сообщает газета «Сургутская трибуна» со ссылкой на начальника отдела организации переселения граждан и сноса объектов горадминистрации Виталия Галиева.

Новые и старые дома Екатерина Калаева © ИА REGNUM

Всего в Сургуте 184 аварийных дома, непригодных для жилья. В 80 из них проживают до четырёх семей, в 25 — по одной. Это семьи, которые не желают переезжать из центра города в новые квартиры в «спальных» районах. Их пребывание в старых домах опасно, уточнил Виталий Галиев, так как на освободившиеся площади уже переехавших жильцов заходят лица без определённого места жительства, которые могут учинить пожар или создать криминальную ситуацию.

Уже 27 млн рублей власти Сургута выплатили переселенцам, которые отказались от новых квартир. На полученную компенсацию они сами приобретут жильё.

Отмечается, что в 2022 году Сургут получил 1,740 млрд рублей на переселение граждан из аварийных домов в рамках национального проекта «Жильё и городская среда».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Сургуте у собственников жилых помещений в аварийных домах в последнее время выкупают квартиры заранее, ещё до расселения дома. Иначе застройщики не желают участвовать в аукционах, где для сноса получают дома с жильцами, которые втягивают их в долгие судебные процессы.

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