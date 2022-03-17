Симферополь, 17 марта, 2022, 11:00 — ИА Регнум. Технические работы по расчистке русла Северо-Крымского канала планируется завершить до 1 апреля. Об этом сообщил Сергей Аксёнов вечером 16 марта в эфире телеканала «Крым 24».

Александр Полегенько ИА REGNUM Северо-Крымский канал

«Сейчас проводятся технические мероприятия по подготовке русла для приема воды с Днепра. В течение восьми лет мы только проводили работы по поддержанию жизнеспособности канала. Глобальные работы не проводились, поскольку в Крыму рассчитывали, что воды в канале больше никогда не будет. У нас был конкретный план по устройству нашей жизни без канала, мы готовились к худшему», — сказал Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, поступление воды в Северо-Крымский канал из Днепра было перекрыто Украиной после воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. В феврале 2022 года, после начала специальной военной операции, российские военные разрушили дамбу. Сейчас днепровская вода самотёком поступает в Северо-Крымский канал и уже дошла до первой насосной станции в Крыму.