Чанчунь, Китай, 17 марта, 2022, 11:00 — ИА Регнум. Сильно пострадавшая от вспышки COVID-19 провинция Цзилинь на северо-востоке Китая спешит со временем построить больше временных больниц, чтобы преодолеть недавнюю вспышку, сообщает 16 марта агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Согласно пресс-конференции, посвященной профилактике и борьбе с COVID-19 в провинции, было завершено строительство восьми временных больниц на 11 488 коек, и были созданы два временных карантинных объекта, в которых имеется 662 изолированных помещения.

В столице провинции городе Чанчунь была введена в эксплуатацию импровизированная больница, превращенная в конференц-центр, и начала принимать первую партию пациентов. Больница может обеспечить более 1500 коек.

Провинция Цзилинь прилагает все усилия для завершения строительства еще двух временных больниц и еще пяти временных карантинных объектов с 27 555 комнатами, сказал специалист по респираторной и реанимационной медицине из Второй больницы Университета Цзилинь Гао Пэн на пресс-конференции.

Гао добавил, что временные больницы будут лечить бессимптомные случаи и пациентов с легкими симптомами. В провинции Цзилинь зарегистрировано 1456 подтвержденных локальных случаев COVID-19 и 397 местных бессимптомных носителей.

На фоне новой вспышки большинство местных инфекций провинции было зарегистрировано в городах Чанчунь и Цзилинь. Провинция объявила о временной приостановке поездок между провинциями и городами, начиная с 14 марта.