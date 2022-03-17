Нальчик, 17 марта, 2022, 10:58 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии число специалистов, работающих в медицинских организациях в сельской местности, увеличится в 2022 году на 28 человек. Медики поедут работать в отдаленные районы в рамках государственной программы «Земский доктор», сообщили в пресс-службе правительства региона.

Бригадиров Евгений. Фрагмент портрета Врач

Как рассказал глава минздрава Рустам Калибатов, в зависимости от района, в который будут направлены специалисты, им будут выплачены разные суммы материальной поддержки. Так, по полтора миллиона рублей получат семеро врачей, изъявивших желание работать в сельские населенные пункты, рабочие поселки или поселки городского типа, отнесенные к труднодоступным и удаленным территориям.

По миллиону выплатят 11 врачам, переехавшим в населенные пункты с численностью населения до 50 тысяч человек. Сотрудникам среднего звена здравоохранения предусмотрена выплата субсидий в размере 750 тыс. рублей. Такую сумму получат десять фельдшеров и медсестер.

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