Москва, , 10:58 — REGNUM В украинском городе Харькове в одной их лабораторий реализовывался секретный проект по изучению путей передачи человеку заболеваний через летучих мышей. Об этом сегодня, 17 марта, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Биологическое оружие AF.mil

Конашенков подчеркнул, что согласно документам, полученными специалистами войск радиационной, химической и биологической защиты, данные исследования выполнялись в Харькове на системной основе и под контролем специалистов из США в течение многих лет.

«В рамках проекта США харьковским Институтом ветеринарной медицины оценивались условия, при которых процессы передачи могут приобрести неуправляемый характер, нанести экономический ущерб, создать риски продовольственной безопасности», — пояснил представитель Минобороны РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, Минобороны РФ планирует обнародовать документы о секретной военно-биологической деятельности США на территории Украины.

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