Пекин, , 11:03 — REGNUM США не должны политизировать торгово-экономические отношения и оказывать давление на китайские компании. Об этом официальный представитель министерства коммерции Китая Гао Фэн заявил 17 марта на пресс-конференции.

Он потребовал, чтобы американская сторона немедленно прекратила «необоснованное давление на китайские компании» и отказалась от практики «политизации экономических и торговых вопросов». Вашингтону следует создать справедливую и стабильную рыночную среду для компаний со всего мира, в том числе из КНР, подчеркнул Гао Фэн.

Представитель китайских властей добавил, что США не отказываются от злонамеренного подавления деятельности китайских телекоммуникационных компаний, при этом каких-либо фактических оснований для этого нет. Китай примет необходимые меры, чтобы защитить их права и интересы.

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