Вашингтон, 17 марта, 2022, 10:55 — ИА Регнум. Заместитель главы UNAMA (миссия ООН по содействию Афганистану) Рамиз Алекперов заявил, что отсутствие продовольственной безопасности и недоедание в Афганистане угрожают «судьбе целого поколения афганцев». Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Мирные жители Афганистана

По его словам, число голодающих резко возросло с 14 миллионов в июле 2021 года до 23 миллионов в марте 2022 года.

В заявлении Алекперова говорится, что 95% афганцев не имеют надлежащего доступа к продуктам питания, а в домохозяйствах, возглавляемых женщинами, этот показатель составляет 100%

Заместитель главы UNAMA говорит, что бедность и голод вынуждают семьи «прибегать к вынужденному голоданию или влезать в неподъёмные долги, чтобы принести хотя бы кусок хлеба своей семье».

Он также сообщил, что больницы переполнены детьми, страдающими от недоедания. По его словам, вес годовалых детей в Афганистане равен весу шестимесячного ребёнка в развитой стране.

По словам Алекперова, острое недоедание наблюдается в 28 из 34 провинций Афганистана, где более 3,5 миллиона детей нуждаются в питании.

«Отсутствие продовольственной безопасности и недоедание остаются на рекордно высоком уровне и требуют немедленного и устойчивого крупномасштабного гуманитарного реагирования для предотвращения новых смертей», — говорится в заявлении UNAMA.

Признавая, что одной гуманитарной помощи недостаточно для решения проблем, Алекперов подчеркнул, что крайне важны здоровье людей и их жизни.

«Лучшее будущее невозможно на пустой желудок», — подчеркнул он.

ООН, Великобритания, Германия и Катар 31 марта намереваются созвать международную конференцию по гуманитарной помощи Афганистану. Алекперов призвал государства-члены ООН «не жалеть средств» на поддержку народа Афганистана.