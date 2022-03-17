Санкт-Петербург, , 11:08 — REGNUM Инфраструктурные кредиты на общую сумму почти в 9 млрд рублей, выделенные из федерального бюджета на реализацию трех крупных дорожных проектов во Всеволожском районе Ленинградской области, существенно поддержат экономику региона. Об этом 17 марта сообщил губернатор Александр Дрозденко после совещания глав регионов и правительства РФ с президентом России.

Дорожное строительство в Кудрово Lenobl.ru

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Напомним, в начале 2022 года Ленобласть заключила соглашение с министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства России: федеральный центр предоставил региону кредиты на 8,7 млрд рублей под 3% годовых. Кредиты рассчитаны на 15 лет с возможностью досрочного погашения.

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Средства будут направлены на реализацию трёх больших дорожных проектов: строительство обхода города Мурино в створе Пискаревского проспекта Петербурга (сумма кредита — 2,2 млрд рублей), новый выезд из города Кудрово на Мурманское шоссе (сумма кредита — 4 млрд рублей) и продолжение реконструкции Колтушского шоссе в сторону Колтушей (сумма кредита — 2,5 млрд рублей).

«Почти 9 млрд рублей из федерального бюджета, предусмотренные для трёх больших дорожных строек Всеволожского района, станут одним из локомотивов экономики региона в этом году», — отметил Дрозденко.

Он указал, что вокруг дорожного строительства много вспомогательных производств, поэтому это прямые инвестиции в экономику и качество жизни в Ленинградской области.

«Важно, что президент России особенно подчеркнул возможность увеличения количества таких кредитов для дорожных проектов, которые уже одобрены экспертизой», — указал глава региона.

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