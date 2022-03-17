Варшава, 17 марта 2022, 10:54 — REGNUM По итогам июньского саммита НАТО в Польше могут появиться постоянные военные базы США, заявил министр национальной обороны республики Мариуш Блащак в эфире Польского радио.
Он добавил, что в настоящее время в Польше расквартированы более 10 тыс. американских солдат.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что лидерам Великобритании и США, а также Германии, Франции и других стран Евросоюза стоит побывать на Украине.
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