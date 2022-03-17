Варшава, , 10:54 — REGNUM По итогам июньского саммита НАТО в Польше могут появиться постоянные военные базы США, заявил министр национальной обороны республики Мариуш Блащак в эфире Польского радио.

Польша Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Конкретика — на саммите НАТО в июне в Мадриде. Это все обсуждается. Мы целенаправленно к этому идем. Это очень реально…, чтобы мы довели до усиления союзнического присутствия на польской земле», — сказал Блащак.

Он добавил, что в настоящее время в Польше расквартированы более 10 тыс. американских солдат.

«Сегодня в Польше мы имеем более 10 тысяч американских войск, но и также у нас есть войска британские, войска румынские, войска канадские, солдат из Хорватии», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что лидерам Великобритании и США, а также Германии, Франции и других стран Евросоюза стоит побывать на Украине.

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