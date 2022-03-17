Пекин, , 10:54 — REGNUM Китаю не нужны лекции от нарушителей международного права, он никогда не забудет, кто бомбил посольство КНР в Югославии в 1999 году. Об этом говорится в заявлении, опубликованном 17 марта на сайте миссии КНР при ЕС.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

«Китайский народ способен полностью разделить боль и страдания других стран, потому что мы никогда не забудем, кто бомбил наше посольство в Югославии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Китаю не нужны лекции о справедливости от нарушителя международного права.

Также в заявлении сказано, что НАТО, являясь пережитком холодной войны и крупнейшим военным союзом, расширяет свою географию и спектр операций.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Китай осудить действия России на Украине.

Напомним, 7 мая 1999 года в результате бомбового удара НАТО в посольстве Китая в Белграде три человека погибли и более 20 получили ранения.