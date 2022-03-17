Москва, , 10:57 — REGNUM Телеведущая и певица Ольга Бузова поделилась с подписчиками подробностями личной жизни. Она написала пост на эту тему в своём телеграм-канале.

Ольга Бузова Скриншот видео в YouTube

Бузова рассказала о всех своих серьёзных отношениях за 36 лет, в том числе и о первой влюблённости. По словам ведущей, первый роман у неё был с «бандитом».

"Его звали Артём, и мне до сих пор сложно об этом не то, что говорить, но и вспоминать!» — делится Бузова. «Меня папа реально спасал потом от него. Мне было 17 лет, и всё закончилось грустно. Сейчас я даже не знаю, жив ли он», — призналась она.

Ранее Ольга Бузова заявила, что скучает по своему бывшему молодому человеку, блогеру Даве (Давид Манукян), которого она «реально любила». «Скучаю. Очень. Порой накрывает жестко. Но потом вспоминаю, что он творил… и это меня возвращает в реальность», — сообщила она.

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