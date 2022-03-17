Пекин, , 10:54 — REGNUM В Китае создано около 570 000 центров государственных юридических услуг на всех уровнях, охватывающих, среди прочего, юридические консультации, юридическую помощь и посредничество, сообщило Министерство юстиции КНР, передает 16 марта агентство Синьхуа.

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В 2021 году юристы-добровольцы в рамках национальной волонтерской кампании по оказанию юридической помощи рассмотрели более 5000 дел о правовой помощи, приняли более 74 800 запросов на юридические консультации и прочитали 1010 лекций, пропагандирующих верховенство закона. По данным министерства, они также помогли разрешить более 1400 споров.

Усилия также повысили качество и эффективность государственных юридических услуг, благодаря чему было создано более 2000 операторов национальной горячей линии государственной юридической службы. По данным министерства, также были созданы вебсайты юридических услуг на национальном и провинциальном уровнях.

С тех пор как закон о юридической помощи вступил в силу 1 января, агентства правовой помощи по всей стране серьезно применяют закон, поскольку были упрощены процедуры, позволяющие людям, испытывающим трудности, получить более легкий доступ к юридической помощи.