Стокгольм, 17 марта, 2022, 10:55 — ИА Регнум. 16 марта стало известно, что военные статьи бюджета Швеции на 2022 год увеличатся почти на 3 миллиарда крон или порядка 300 млн евро. Со своей стороны лидеры партии «Зеленых» отметили, что увеличение расходов на оборону не должно затмевать увеличение инвестиций на здравоохранение, школьное образование и борьбу с изменением климата. Об этом Пер Болунд и Мэрта Стеневи написали в своей авторской статье для газеты Dagens Nyheter.

Mp.se Пер Болунд и Мэрта Стеневи

Оба лидера партии считают, что гражданская оборона также должна быть модернизирована.

«Важно, чтобы инвестиции, которые сейчас осуществляются, были направлены на весь спектр концепции тотальной обороны. Сохранение баланса между гражданской и военной обороной также необходимо», — написали Болунд и Стеневи.

Среди прочего политики выступают за введение альтернативной гражданской службы, направить необходимые ресурсы для работы системы здравоохранения в кризисной ситуации, нарастить степень самообеспечения Швеции электричеством, водой и продуктами питания.