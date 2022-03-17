Нур-Султан, , 10:53 — REGNUM Сотрудники Агентства по защите и развитию конкуренции Казахстана выявили случаи завышения цен на газ в двух регионах страны. Об этом 17 марта сообщил глава ведомства Серик Жумангарин на круглом столе, прошедшем на площадке Мажилиса (нижней палаты парламенте) республики.

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

«В целом ценообразование на внутреннем рынке нефти носит нерыночный характер. Действует негласное регулирование цен на нефть», — отметил Жумангарин.

Он сообщил, что основные поставки газа в стране осуществляют два добывающих предприятия и цены на топливо не должны сильно отличаться в регионах. Но на Павлодарском и Атырауском нефтеперерабатывающих заводах создали дополнительных посредников, передав частникам хранилища для газа.

Жумангарин отметил, что Атырауский завод уже оштрафовали на 1,3 млрд тенге (около $2,5 млн). Расследование по Павлодарскому НПЗ продолжается.

«Но основная задача, естественно, вернуть их (газохранилища, прим. — ИА REGNUM) обратно заводу, чтобы не было излишнего звена», — отметил глава агентства.

Напомним, в Казахстане в январе начались акции протеста из-за резкого повышения цен на сжиженный газ для автомобилей. Протесты быстро переросли в беспорядки.