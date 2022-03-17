Астана, 17 марта, 2022, 10:53 — ИА Регнум. Сотрудники Агентства по защите и развитию конкуренции Казахстана выявили случаи завышения цен на газ в двух регионах страны. Об этом 17 марта сообщил глава ведомства Серик Жумангарин на круглом столе, прошедшем на площадке Мажилиса (нижней палаты парламенте) республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

«В целом ценообразование на внутреннем рынке нефти носит нерыночный характер. Действует негласное регулирование цен на нефть», — отметил Жумангарин.

Он сообщил, что основные поставки газа в стране осуществляют два добывающих предприятия и цены на топливо не должны сильно отличаться в регионах. Но на Павлодарском и Атырауском нефтеперерабатывающих заводах создали дополнительных посредников, передав частникам хранилища для газа.

Жумангарин отметил, что Атырауский завод уже оштрафовали на 1,3 млрд тенге (около $2,5 млн). Расследование по Павлодарскому НПЗ продолжается.

«Но основная задача, естественно, вернуть их (газохранилища, прим. — ИА REGNUM) обратно заводу, чтобы не было излишнего звена», — отметил глава агентства.

Напомним, в Казахстане в январе начались акции протеста из-за резкого повышения цен на сжиженный газ для автомобилей. Протесты быстро переросли в беспорядки.