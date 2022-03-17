Стокгольм, 17 марта, 2022, 10:54 — ИА Регнум. В последнее время давление на электронную коммерцию в Швеции немного снизилось, поскольку сейчас все меньше шведов совершают покупки в интернете. Те, кто до сих пор продолжает это делать, тратят на онлайн-покупки гораздо меньше денег. Об этом 17 марта сообщила новостная служба TT со ссылкой на данные отраслевой организации Svensk Handel.

Иван Шилов ИА REGNUM Интернет-торговля

Специальный индикатор e-handelsindikator показывает, что покупки в интернете в течение февраля текущего года совершали 64% шведских потребителей. Месяцем ранее показатель составлял 67%.

В то же время общий объем продаж электронной коммерции снизился на 17% по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года и на 20%, если учитывать покупки в зарубежных интернет-магазинах.

Причиной этому, объясняют эксперты, может служить послабление ковид-ограничений в стране и возврат к привычному образу жизни оффлайн.