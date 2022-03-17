Ташкент, 17 марта, 2022, 10:54 — ИА Регнум. Правление Центрального банка Узбекистана приняло решение увеличить основную ставку на 3 процентных пункта и установить её на уровне 17% годовых, сообщает Газета. uz со ссылкой на пресс-службу ЦБ.

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«Отметим, предыдущая ставка в 14% была установлена Центробанком в сентябре 2020 года», — говорится в публикации.

Сообщается, что заседание правления ЦБ было намечено на 10 марта, но его отложили с учётом «рисков внешнеэкономической конъюнктуры и высокой неопределённости».

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