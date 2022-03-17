Пекин, , 10:52 — REGNUM Китай предоставит соискателям не менее миллиона вакансий для прохождения стажировки в этом году, чтобы помочь им как можно скорее найти работу, сообщили власти страны, передает 16 марта агентство Синьхуа.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

Стажировки будут организованы совместными усилиями правительства и различных секторов, а кампания будет направлена на участие работодателей, выпускников колледжей и безработной молодежи, согласно циркуляру, опубликованному 10 государственными органами, включая Министерство трудовых ресурсов и социального обеспечения и Министерство образования Китая.

Обеспечивающие стажировку компании должны оплачивать основные расходы на проживание своих стажеров и любые другие сборы, связанные с обучением, говорится в циркуляре.

Эти компании будут получать субсидии, а те, у кого коэффициент удержания превышает 50% после окончания периода стажировки, получат увеличенные субсидии. Согласно отчету о работе правительства за этот год, Китай усилит свою политику в области занятости в 2022 году.