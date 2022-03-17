Стокгольм, , 10:53 — REGNUM Вопрос о принятии Швеции в состав НАТО в случае подачи соответствующей заявки не займет много времени. Об этом 17 марта в эфире радиостанции Sveriges Radio заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

Йенс Столтенберг Nato.int

«Не могу сказать, сколько точно времени это займет. Но при наличии вашего желания, процесс может пойти очень быстро», — заявил Столтенберг.

В последнее время в Швеции звучали мнения, что страна будет «особенно уязвима» во время возможного процесса подачи заявки. Но Столтенберг считает, что можно найти решения, чтобы Швеция даже в этот период оказалась под военным зонтиком НАТО.

Напомним, что ранее премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон неоднократно заявляла, что в сегодняшней обстановке ее правительство не собирается подавать заявку на членство.

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