Швецию быстро примут в НАТО в случае подачи заявки — Столтенберг
Стокгольм, 17 марта, 2022, 10:53 — ИА Регнум. Вопрос о принятии Швеции в состав НАТО в случае подачи соответствующей заявки не займет много времени. Об этом 17 марта в эфире радиостанции Sveriges Radio заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.
«Не могу сказать, сколько точно времени это займет. Но при наличии вашего желания, процесс может пойти очень быстро», — заявил Столтенберг.
В последнее время в Швеции звучали мнения, что страна будет «особенно уязвима» во время возможного процесса подачи заявки. Но Столтенберг считает, что можно найти решения, чтобы Швеция даже в этот период оказалась под военным зонтиком НАТО.
Напомним, что ранее премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон неоднократно заявляла, что в сегодняшней обстановке ее правительство не собирается подавать заявку на членство.