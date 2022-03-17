Пекин, , 10:49 — REGNUM Метеорологические власти Китая объявили синюю тревогу в связи с сильным снегопадом в северной части страны, сообщает 17 марта агентство Синьхуа.

Снегопад Дарья Антонова © ИА REGNUM

С 17 по 18 марта снежные бури обрушатся на некоторые районы Внутренней Монголии, Шаньси, Хэбэй и Пекина, ожидается выпадение снега от 3 до 8 см, сообщил Национальный метеорологический центр. В некоторых районах ожидается, что в результате метелей выпадет более 12 см снега, предупредил он.

Центр посоветовал жителям оставаться в помещениях и призвал местные власти принять меры предосторожности при работе с дорогами, железными дорогами, электричеством и телекоммуникациями.

В Китае действует четырехуровневая система предупреждения о погоде с цветовой кодировкой, причем красный цвет обозначает наиболее суровую погоду, за которой следуют оранжевый, желтый и синий.