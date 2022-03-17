Нальчик, 17 марта, 2022, 10:48 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии выявлено мошенничество в особо крупном размере. В хищении 900 тыс. рублей подозревается бухгалтер одного из образовательных учреждений Лескенского района. В отношении женщины возбуждено уголовное дело, сообщили 17 марта в пресс-службе МВД по региону.

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Как установлено, в течение почти трех лет главбух начисляла себе повышенную зарплату, похитив в период с 2019 по 2021 год более 900 тыс. рублей.

«Женщина, используя своё служебное положение, вносила в справки о начислении себе заработной платы заведомо ложные сведения и необоснованно завышала её размер. В итоге она похитила более 900 тысяч рублей, причинив ущерб учреждению в крупном размере», — говорится в сообщении пресс-службы управления полиции.

В настоящее время в отношении фигурантки дела избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, расследование продолжается.