Санкт-Петербург, , 10:53 — REGNUM Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, член фракции «Единая Россия» Алексей Цивилёв предложил продавать разовые билеты на общественный транспорт в продуктовых магазинах и киосках с прессой. Об этом 17 марта сообщили в пресс-службе парламентария.

Кондуктор автобуса Tumenpro.ru

В рамках реализации транспортной реформы с 1 апреля жители и гости Петербурга не смогут оплатить проезд в транспорте привычным способом с помощью наличных у кондуктора. Теперь необходимо будет заранее приобрести в вестибюлях станций метрополитена разовые билеты с QR-кодами, которые позволят получить услуги общественного транспорта.

Идеей по расширению перечня точек продажи разовых проездных депутат поделился в обращении к председателю городского комитета по транспорту Кириллу Полякову. По мнению Алексея Цивилёва, реализация проездных только в метро будет не совсем удобна для жителей города, поскольку далеко не все жилые районы Петербурга имеют рядом станции метрополитена. Таким примером является Красносельский район.

«В этой связи считаю целесообразным предусмотреть продажу разовых билетов в торговых сетях и газетных киосках, а также дать возможность горожанам и гостям города приобрести блок разовых билетов», — предложил депутат.

Продажа билетов в торговых сетях упростит доступ местных жителей к покупке билетов. Стоит отметить, что помимо разовых проездных жители и гости города могут использовать «Подорожник» и банковские карты для оплаты проезда.

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