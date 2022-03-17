Мариуполь, ДНР, , 10:47 — REGNUM В настоящее время войска Народной милиции (НМ) Донецкой Народной Республики (ДНР) проводят зачистку улиц Мариуполя от украинских националистов. Об этом 17 марта сообщает Штаб территориальной обороны ДНР в своем телеграм-канале.

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Доблесть и мужество освободителей помогают им решительно продвигаться вглубь территории противника и героически выполнять свою миссию по освобождению жителей Мариуполя от украинской оккупации», — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что в действиях по освобождению города также активно участвует военная техника НМ ДНР, включая захваченную у киевских боевиков.

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