Луганск, 17 марта, 2022, 10:46 — ИА Регнум. В Луганскую Народную Республику прибыла автомобильная колонна МЧС России. Об этом 17 марта сообщает пресс-служба МЧС ЛНР.

Mirnews.su Гуманитарная помощь

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Автоколонна доставила в республику почти 50 тонн гуманитарной помощи, рассказали в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, Томская область отправила 20 тонн гуманитарной помощи беженцам из Донецкой и Луганской народных республик. Из региона груз отправился в Белгородскую область, где находится один из федеральных распределительных центров гуманитарной помощи.