Москва, 17 марта, 2022, 10:45 — ИА Регнум. В ходе спецоперации на Украине Вооружённые силы РФ уничтожили более 180 самолётов и вертолётов, а также 172 беспилотника. Об этом 17 марта на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

U.S. Air Force Беспилотник

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«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 181 украинский самолёт и вертолёт, 172 беспилотных летательных аппарата», — уточнил представитель оборонного ведомства.

Также, по его словам, было уничтожено 170 зенитных ракетных комплексов, 1379 танков и других боевых бронированных машин, 133 реактивные системы залпового огня, 514 орудий полевой артиллерии и минометов, 1168 единиц специальной военной автомобильной техники.

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Как сообщало ИА REGNUM, российская военная специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины проводится с 24 марта.