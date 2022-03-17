Пекин, 17 марта, 2022, 10:45 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в городе Чжанъе провинции Ганьсу на северо-западе Китая, сообщений о жертвах не поступало, сообщили местные власти, передает 17 марта агентство Синьхуа.

Zeml.info Землетрясение

Землетрясение произошло 17 марта в 8:26 по местному времени. По данным Китайского сейсмологического центра, очаг находился по координатам 39,02 градуса северной широты и 97,66 градуса восточной долготы, на глубине 9 км.

Эпицентр землетрясения находится в малонаселенной местности, примерно в 170 км от центра Сунань-Югурский автономный уезда. Слабые подземные толчки ощущались в эпицентре и прилегающих районах, сообщили в местном отделе по связям с общественностью. Местные власти в Ганьсу начали чрезвычайное реагирование после землетрясения.