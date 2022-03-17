Москва, 17 марта, 2022, 10:43 — ИА Регнум. Девальвация рубля в бытовом смысле уже произошла. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 марта заявил директор центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Вадим Понкратов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«На курс национальной валюты влияет как динамика макроэкономических показателей, так и геополитические, конъюнктурные и даже спекулятивные факторы. С началом специальной операции на Украине и введением США и примкнувшими к ним странами секторальных и блокирующих санкций мы за три недели увидели 50-процентное снижение стоимости рубля. 23 февраля его курс пробил психологически важный порог в 80 рублей за доллар и устремился в пике, достигнув 9 марта отметки 120 рублей», — рассказал Понкратов.

Как полагает экономист, по большому счету, вся новейшая экономическая история РФ — это девальвация рубля.

«Это самый действенный способ демонстрировать какую-то позитивную динамику макропоказателей при темпах роста национальной экономики, уступающих среднемировым, и даже темпах роста экономик развитых стран. Умеренно слабый рубль выгоден стране, ориентированной на экспорт сырья, способен поддержать национальных товаропроизводителей, но ровно до тех пор, когда им не понадобится приобрести за рубежом оборудование, технологии или, например, обратиться за зарубежным фондированием, — сказал Понкратов. — Так что девальвация рубля в бытовом смысле уже произошла. Сейчас будет наблюдаться повышающая коррекция, временами курсовое ралли на основе новостей о новых санкциях и прочее».

По мнению эксперта, в ближайшие месяцы рубль может закрепиться на уровне 100 рублей за доллар.

«По оптимистичным прогнозам — 80−83 рублей за доллар при очень заметном снижении градуса внешнеполитической напряженности, нормализации отношений с западными странами и отмене значимых санкционных ограничений. В итоге рубль продолжает оставаться самой недооцененной валютой», — подытожил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что курс рубля не выйдет за 150 рублей с перспективой снижения до 90 рублей.