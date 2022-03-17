Южно-Сахалинск, 17 марта, 2022, 10:43 — ИА Регнум. На Сахалине во время весеннего половодья могут пострадать семь населённых пунктов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве островного региона.

Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области Паводок

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В области ведутся работы по подготовке к паводкам. В весеннее половодье выход воды на пойму из низких берегов рек возможен в селах Покровка, Сосновка и Сокол Долинского района, селе Лесогорск Углегорского района, селе Чир-Унвд Тымовского района, в Аниве и планировочном районе Владимировка в Южно-Сахалинске.

«В марте будет проведена областная штабная тренировка по готовности органов управления, сил и средств Сахалинской территориальной подсистемы РСЧС по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с паводковыми явлениями. Во всех муниципалитетах пройдут смотры готовности. Для безаварийного пропуска паводковых вод создана группировка сил и средств — почти 3 тысячи человек и 968 единиц техники», — рассказала руководитель областного агентства по делам ГО и ЧС Анна Михеева.

Как сообщало ИА REGNUM, Амурская область готовится к весеннему половодью. На противопаводковые мероприятия в бюджете заложили более 170 млн рублей.