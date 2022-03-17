Омск, 17 марта, 2022, 10:42 — ИА Регнум. В Омске вынесен приговор составителю поездов. Как сообщили ИА REGNUM 17 марта в следственном управлении СКР по Омской области, он признан виновным по ч. 2 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, что повлекло по неосторожности смерть потерпевшего»).

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Трагедия произошла 5 марта 2021 года. По данным следствия, составитель поездов не обеспечил безопасность маневрирования локомотива и его выезд с территории завода в Омске. Он не убедился в том, что створки открытых металлических ворот надежно закреплены и не будут мешать поезду, и разрешил движение локомотива.

Локомотив во время движения зацепил одну из створок ворот. Опорный столб, к которому крепились ворота, накренился. Железобетонная панель ограждающего территорию завода забора упала на трёх проходивших мимо женщин — пенсионерок АО «Омскшина». Они возвращались с торжественного мероприятия в честь 8 Марта.

67-летняя женщина от полученных травм скончалась на месте. 66-летняя пострадавшая получила сложный перелом ноги. У 54-летней женщины медики диагностировали ушибы.

В ходе следствия обвиняемый вину не признал. Октябрьский районный суд назначил ему полтора года лишения свободы условно с испытательным сроком один год.

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