Якутск, 17 марта, 2022, 10:46 — ИА Регнум. 18 марта на Комсомольской площади в Якутске состоится митинг-концерт, посвященный Дню воссоединения Крыма с Россией. В рамках празднования Крымской весны в республике также состоится несколько мероприятий как оффлайн, так и в соцсетях, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 17 марта в пресс-службе правительства Якутии.

Пресс-центр администрации Баранула «Крымская весна» в Барнауле. Митинг

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По всей республике будут проходить акции, тематические фотовыставки, флешмобы под лозунгами «Мы вместе!», «Z с флагами» и «Служу России». В списке мероприятий также уроки мужества «Битва за Севастополь», челлендж #силаVправде и фото-акция «Взявшись за руки, в форме знака V».

В Якутске состоятся также выставки «Крым и Россия — единая судьба в Национальной библиотеке Республики и «Крым в русской литературе», тематическое занятие «По морям, по волнам», телемост «Крым-Якутия», музейно-образовательная программы «Калейдоскоп» и показы документальных фильмов «Бастионы России. Судак» и «Бастионы России. Керчь». Запланированы также тематические экскурсии «Крым в истории России» и «История одной картины: Иван Константинович Айвазовский. Героиня Боболина…». Организуют мероприятия музеи, учреждения образования и культуры.

На площади Победы в столице региона возложат цветы к мемориальной плите городу-герою Севастополь, а на Комсомольской площади пройдёт митинг-концерт «Крымская весна».

Как сообщало ИА REGNUM, жители Якутска вышли на флэшмоб в поддержку жителей республик Донбасса и проводимой там спецоперации. По городу с флагами проехали 33 автомобиля.